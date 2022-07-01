Криминал

В порыве гнева житель Сурска разбил свой и чужой мобильные телефоны

Печать
Telegram

В полицию Городищенского района обратилась 22-летняя жительница Сурска. Она рассказала, что ее младший брат вечером с друзьями сидел в парке на скамейке и держал в руках мобильный телефон, оформленный на ее имя. Неожиданно к ребятам подошел незнакомый парень, выхватил у подростка мобильник и разбил его о землю.

Согласно заключению эксперта, материальный ущерб составил более 26 000 рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Сурска.

Молодого человека доставили в отдел полиции, и он дал признательные показания. По его словам, он шел по парку и разговаривал по телефону с родственницей, которая требовала вернуться домой. Ее настойчивость вывела парня из себя.

«В порыве злости он разбил свой телефон о землю, потом увидел ребят, которые сидели поблизости. Он подошел к ним и забрал у подростка телефон, который также разбил», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. За уничтожение чужого имущества молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

В дурку его

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она рассказала, что ее
penzainform.ru писал(a):
с родственницей, которая требовала
penzainform.ru писал(a):
Ее настойчивость вывела парня из себя

Бабы во всем виноваты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте