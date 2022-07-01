В порыве гнева житель Сурска разбил свой и чужой мобильные телефоны

01.07.2022 | 10:09

В полицию Городищенского района обратилась 22-летняя жительница Сурска. Она рассказала, что ее младший брат вечером с друзьями сидел в парке на скамейке и держал в руках мобильный телефон, оформленный на ее имя. Неожиданно к ребятам подошел незнакомый парень, выхватил у подростка мобильник и разбил его о землю.

Согласно заключению эксперта, материальный ущерб составил более 26 000 рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Сурска.

Молодого человека доставили в отдел полиции, и он дал признательные показания. По его словам, он шел по парку и разговаривал по телефону с родственницей, которая требовала вернуться домой. Ее настойчивость вывела парня из себя.

«В порыве злости он разбил свой телефон о землю, потом увидел ребят, которые сидели поблизости. Он подошел к ним и забрал у подростка телефон, который также разбил», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. За уничтожение чужого имущества молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 2 лет.