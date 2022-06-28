В Пензе оставленный велосипед стал добычей пьяного мужчины

28.06.2022 | 19:05

47-летний житель Мокшанского района подозревается к краже велосипеда. Мужчина похитил его из подъезда многоквартирного дома в Пензе.

«Я был выпивши, зашел в теще, она меня не впустила. Я посчитал, что не дойду, зашел в соседний дом переночевать на подоконнике. Выходя из лифта, я увидел стоящий велосипед, взял его и уехал», - рассказал задержанный.

Добраться до цели у мужчины тоже не получилось. Путь он держал в одно из сел Мокшанского района и, когда понял, что сил не хватит, продал транспортное средство за 1 000 рублей.

«Прокатился на этом велосипеде, падал. То есть он не для меня, я бы расшибся», - сделал вывод задержанный.

«Сотрудники полиции изъяли похищенный велосипед, после проведения экспертизы он будет возвращен законному владельцу. В отношении злоумышленника избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

За кражу подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.