Колышлеец пустил дуб на дрова и оказался на скамье подсудимых

55-летнего жителя Колышлейского района осудили за незаконную рубку дерева. Под топор злоумышленника попал дуб, который рос в полосе, защищающей поле от эрозии.
В сентябре 2021 года сельчанин вооружился бензопилой и повалил дерево. Ствол он разделил на части, привез домой, а после поколол на дрова.
«Противоправными действиями мужчины муниципальному образованию причинен ущерб в размере около 139 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Свою вину сельчанин признал. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Бензопилу у злоумышленника изъяли в доход государства.
Кроме того, лесоруб должен будет компенсировать ущерб администрации Лачиновского сельсовета.
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Мутно все..что за дуб, в каком состоянии, может сухостой какой.