Колышлеец пустил дуб на дрова и оказался на скамье подсудимых

26.04.2022 | 08:11

55-летнего жителя Колышлейского района осудили за незаконную рубку дерева. Под топор злоумышленника попал дуб, который рос в полосе, защищающей поле от эрозии.

В сентябре 2021 года сельчанин вооружился бензопилой и повалил дерево. Ствол он разделил на части, привез домой, а после поколол на дрова.

«Противоправными действиями мужчины муниципальному образованию причинен ущерб в размере около 139 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину сельчанин признал. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Бензопилу у злоумышленника изъяли в доход государства.

Кроме того, лесоруб должен будет компенсировать ущерб администрации Лачиновского сельсовета.