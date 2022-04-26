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Криминал

Колышлеец пустил дуб на дрова и оказался на скамье подсудимых

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55-летнего жителя Колышлейского района осудили за незаконную рубку дерева. Под топор злоумышленника попал дуб, который рос в полосе, защищающей поле от эрозии.

В сентябре 2021 года сельчанин вооружился бензопилой и повалил дерево. Ствол он разделил на части, привез домой, а после поколол на дрова.

«Противоправными действиями мужчины муниципальному образованию причинен ущерб в размере около 139 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину сельчанин признал. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Бензопилу у злоумышленника изъяли в доход государства.

Кроме того, лесоруб должен будет компенсировать ущерб администрации Лачиновского сельсовета.

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Гость||

Мутно все..что за дуб, в каком состоянии, может сухостой какой.

Гость||

Пусть берет пример с СНТ "Дубрава" г. Пензы, вековые дубы валят, Администрация Пензы знает, прокуратура знает, годами отписываются

Гость||

А черные лесорубы, которые намеренно поджигают лес, а затем выпиливают делянки под видом саночистки, наживаясь на этом, ущерб не приносят государству? У них у прокуратуры нет желания отобрать бензопилы в доход государства? А здесь мужика с сухостоем поймали, и штраф и пилу отняли. Вот же герои, подвиг совершили, спасли понимаешь планету. Тьфу.

Гость||

Жрецы рпц выпилили половину сквера имени Лермонтова.

Когда поп я-ворский пойдёт на нары?

Гость||

Там дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Испугался мужик, в итоге такое приключилось, понять и простить.

Имя: Гость
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