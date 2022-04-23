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Криминал

Пензячка доверила сейф с миллионами племяннику и пожалела

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В доме на улице Бакунина из сейфа пропали почти 5 миллионов рублей. Кражу совершил молодой человек 1993 года рождения, который несколько лет проживал здесь в квартире вместе с дальней родственницей.

Женщина немного старше троюродного племянника, всячески ему помогала и доверяла настолько, что рассказала, где у нее деньги лежат.

«Летом 2020 года потерпевшая затеяла ремонт в своей квартире. Осужденный осуществлял оплату определенных стройматериалов и строительных работ. Для этого потерпевшая передала ему ключ от сейфа, который находился в ее квартире и был вмонтирован в стену одной из комнат», - рассказал прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Александр Захаров.

Мужчина имел свободный доступ к сейфу, пока тетя лежала в больнице. Когда родственница поправилась, она потребовала ключ назад, но племянник уехал из города.

Даме пришлось вызвать специалиста, чтобы вскрыть хранилище. Так обнаружилась пропажа денег. Это было все, что пензячка получила при продаже другой квартиры. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Жителя Санкт-Петербурга нашли.

«Похищенные деньги он проиграл в букмекерской конторе, делая ставки на спортивные события», - добавил Александр Захаров.

В суде свою вину молодой человек не признал, однако служители Фемиды сочли ее доказанной.

«В результате подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Также он обязан полностью возместить потерпевшей материальный ущерб, причиненный преступлением», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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