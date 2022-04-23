Сетевое издание|18+|Суббота|23 апр 2022|18:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Обвиняемые в похищении и убийстве подростка взяты под стражу

Печать
Telegram

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела о похищении и убийстве 17-летнего юноши.

Подросток пропал в Пензенском районе 19 апреля. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело. 21-го числа тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань Пензенского района.

В тот же день оперативники задержали предполагаемых злоумышленников. По версии следствия, три человека, применяя насилие, похитили юношу. На машине они привезли его в лес рядом с Большой Еланью. Там один из похитителей нанес ему травмы, повлекшие смерть.

«В настоящее время мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), двум соучастникам 2001 года рождения - по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Она добавила, что двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

22 апреля Первомайский районный суд Пензы удовлетворил ходатайство органа следствия об избрании 30-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 23 апреля под стражу заключены два его соучастника.

Расследование уголовного дела продолжается.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
 
Гость||

Нужно срочно отменять мораторий на смертную казнь.

Гость||

За что?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте