Обвиняемые в похищении и убийстве подростка взяты под стражу

23.04.2022 | 17:08

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела о похищении и убийстве 17-летнего юноши.

Подросток пропал в Пензенском районе 19 апреля. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело. 21-го числа тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань Пензенского района.

В тот же день оперативники задержали предполагаемых злоумышленников. По версии следствия, три человека, применяя насилие, похитили юношу. На машине они привезли его в лес рядом с Большой Еланью. Там один из похитителей нанес ему травмы, повлекшие смерть.

«В настоящее время мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), двум соучастникам 2001 года рождения - по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Она добавила, что двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

22 апреля Первомайский районный суд Пензы удовлетворил ходатайство органа следствия об избрании 30-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 23 апреля под стражу заключены два его соучастника.

Расследование уголовного дела продолжается.