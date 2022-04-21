Следователи завели дело об исчезновении подростка под Пензой

21.04.2022 | 08:09

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка.

Сергей Александрович Щербаков, родившийся 3 января 2005 года рождения, ушел из дома на улице Заречной в деревне Ханеневка Пензенского района 17 апреля. В последний раз его видели в районе 20:00-20:30 у моста.

В ночь на 21 апреля стало известно, что к поискам молодого человека подключились сотрудники регионального управления СКР.

«В настоящее время следователями и криминалистами при взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения Сергея Щербакова и обстоятельств его исчезновения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Рост Сергея 185 см, вес 70 кг, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную ветровку с надпись NIKE на спине, черные штаны с широкими белыми полосками по бокам, обут в серые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией об исчезновении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (8412) 63-64-96 (СУ СК) или 02.