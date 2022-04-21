Сетевое издание|18+|Четверг|21 апр 2022|08:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Следователи завели дело об исчезновении подростка под Пензой

Печать
Telegram

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка.

Сергей Александрович Щербаков, родившийся 3 января 2005 года рождения, ушел из дома на улице Заречной в деревне Ханеневка Пензенского района 17 апреля. В последний раз его видели в районе 20:00-20:30 у моста.

В ночь на 21 апреля стало известно, что к поискам молодого человека подключились сотрудники регионального управления СКР.

«В настоящее время следователями и криминалистами при взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения Сергея Щербакова и обстоятельств его исчезновения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Рост Сергея 185 см, вес 70 кг, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную ветровку с надпись NIKE на спине, черные штаны с широкими белыми полосками по бокам, обут в серые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией об исчезновении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (8412) 63-64-96 (СУ СК) или 02.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте