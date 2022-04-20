У жителей региона вымогали деньги после аморальных поступков

20.04.2022 | 17:36

В Пензе будут судить организованную преступную группу, члены которой вымогали деньги у населения.

По данным следствия, четверо жителей региона в возрасте от 32 до 47 лет узнавали о противоправных деяниях, аморальных поступках предпринимателей либо других людей или же сами провоцировали на их совершение, а потом шантажировали их аудио- или видеозаписями, требуя деньги либо имущество за молчание.

«С июня 2018 года по декабрь 2020-го жертвами преступной группы стали 5 человек, которым злоумышленники выставили требования на сумму свыше 7,5 млн рублей. Один из потерпевших, осознавший непомерность требований, обратился с заявлением в правоохранительные органы. После задержания участников преступной группы были установлены другие потерпевшие», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Трое из мужчин ранее уже были судимы. Один из них 15 апреля 2020 года в квартире на улице Карпинского избил знакомого клюшкой для гольфа, переломав ему руки и ноги. Его будут судить по двум статьям.

«После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы», - заключила Светлана Артамонова.