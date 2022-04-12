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Криминал

В Пензенской области иностранца будут судить за взятку

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В Пензенской области перед судом предстанет 34-летний гражданин иностранного государства, обвиняемый в попытке подкупа сотрудника полиции.

Инцидент произошел 9 февраля в Кузнецке. По данным следствия, правоохранитель проверял документы иностранца и выяснил, что тот нарушил режим пребывания в РФ. Мужчину доставили в отдел полиции для составления административного протокола.

«Желая избежать привлечения к установленной законом ответственности, злоумышленник предложил полицейскому взятку. Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако злоумышленник проигнорировал предупреждение об уголовной ответственности и положил на стол стража порядка 30 тыс. рублей.

Полицейский деньги не взял. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие). Расследование завершено, материалы направлены в суд.

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Гость||

...ПИ!!!

По заголовку видно ,что иностранец взял взятку.

Гость||

Ну хоть не житель "одной из соседних республик", а "гражданин иностранного государства".

Соседняя с Пензобластью республика только одна - Мордовия

Гость||

зачем судить надо наказывать

Имя: Гость
Комментарий:

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