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Криминал

Транспортная компания ответила за серьезное ДТП в Мокшане

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В Мокшанском районе суд взыскал компенсацию морального вреда с компании - владельца большегруза. Автомобиль попал в ДТП, в результате которого один человек получил травмы, другой скончался.

Авария произошла 4 апреля 2021 года на трассе М5 в поселке Мокшан. 55-летний житель Перми управлял фурой Mercedes Benz с полуприцепом. Он отвлекся и столкнулся с ВАЗ-2109, за рулем которого был 66-летний мокшанец.

От удара «девятку» выкинуло на полосу встречного движения, где в нее въехал другой большегруз - Renault Premium.

Водитель легковушки и его 79-летняя пассажирка получили травмы. Женщина впоследствии скончалась в больнице, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

«Вина водителя Mercedes Benz в ДТП установлена вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения права управления транспортными средствами на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также служители Фемиды рассмотрели гражданское дело и признали ООО «ГП Логистика», которое владело Mercedes Benz, ответчиком по требованию пострадавшего в аварии мокшанца о компенсации морального вреда, поскольку виновник работал в организации и действовал по ее заданию в момент аварии.

«С учетом степени тяжести вреда здоровью, длительности лечения, возраста пострадавшего, а также принципов разумности и справедливости суд в полном объеме удовлетворил требования истца и взыскал в его пользу с юридического лица компенсацию морального вреда в размере 320 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.

Представитель ООО подал апелляцию, указав на то, что виновник ДТП уже выплатил 100 000 рублей мокшанцу в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба, а в материалах дела нет доказательств причинной связи между полученными травмами и обращениями мужчины к медикам.

Однако суд высшей инстанции признал доводы апелляции несостоятельными и оставил решение без изменений.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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