В крупном ДТП под Мокшаном пострадали два человека

04.04.2021 | 20:17

Два человека пострадали в результате аварии, случившейся в Мокшанском районе вечером в воскресенье, 4 апреля.

«По предварительным данным, в 18:35 на 595-м км федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

В аварию попали две фуры с полуприцепами (Mercedes Benz с водителем 1966 года рождения и Renault Premium, которой управлял мужчина 1982 года рождения) и ВАЗ-2109.

Водитель легковушки (мужчина 1955 года рождения) и его пассажирка (1942-го) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.