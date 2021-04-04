Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 апр 2021|21:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В крупном ДТП под Мокшаном пострадали два человека

Печать

Два человека пострадали в результате аварии, случившейся в Мокшанском районе вечером в воскресенье, 4 апреля.

«По предварительным данным, в 18:35 на 595-м км федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

В аварию попали две фуры с полуприцепами (Mercedes Benz с водителем 1966 года рождения и Renault Premium, которой управлял мужчина 1982 года рождения) и ВАЗ-2109.

Водитель легковушки (мужчина 1955 года рождения) и его пассажирка (1942-го) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — Видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

летаю дибилоиды и бьются, ездить надо аккуратно и спокойно, быстрее приедешь

Гость||

Дедушка вёз бабушку и хотел чтоб фуры перед ним расступались

Гость||

Может после определенного возраста заставлять ежегодно проходить мёд комиссию плюс тесты на скорость и реакцию

Гость||

А почему все решили, что виноват водитель ВАЗа?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте