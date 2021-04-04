В крупном ДТП под Мокшаном пострадали два человека

Два человека пострадали в результате аварии, случившейся в Мокшанском районе вечером в воскресенье, 4 апреля.
«По предварительным данным, в 18:35 на 595-м км федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.
В аварию попали две фуры с полуприцепами (Mercedes Benz с водителем 1966 года рождения и Renault Premium, которой управлял мужчина 1982 года рождения) и ВАЗ-2109.
Водитель легковушки (мужчина 1955 года рождения) и его пассажирка (1942-го) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
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летаю дибилоиды и бьются, ездить надо аккуратно и спокойно, быстрее приедешь