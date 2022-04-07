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Криминал

Две романтичные женщины стали жертвами зареченского афериста

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53-летний житель Заречного, ранее судимый за мошенничество и злостную неуплату алиментов, вновь предстал перед служителями Фемиды. Его жертвами оказались две женщины, с которыми он завязал романтические отношения, а затем присвоил их деньги.

В 2019 году на сайте знакомств зареченец начал переписываться с 43-летней женщиной. Он представился бизнесменом, занимающимся грузоперевозками и владеющим тренажерным залом в родном городе. Он втерся в доверие к новой знакомой и рассказал, что собирается купить еще один грузовик, чтобы расширить дело, а затем попросил 700 000 рублей.

Она взяла кредит в размере 466 тысяч рублей и отдала эти деньги «предпринимателю», добавив к ним 50 тысяч собственных сбережений.

Зареченец в марте 2020-го вернул около 16 тысяч, потом рассказал, что не может выехать из города из-за пандемии коронавируса. После этого он сообщил, что лежит в больнице, а затем перестал отвечать на звонки.

В январе 2020 года мошенник познакомился в интернете с 46-летней пензячкой. События развивались по той же схеме: аферист поделился планом развития бизнеса с помощью покупки транспортного средства. Он убедил женщину оформить на себя кредит и заверил, что он будет сам его выплачивать. Так он получил около полумиллиона рублей.

Кроме того, пензячка пожертвовала собственным золотом, когда зареченец позвонил ей и сообщил, что попал в ДТП и ему нужны деньги на лечение в больнице. Женщина заложила украшения и перевела «пациенту» около 45 тысяч.

«Один раз злоумышленник перечислил потерпевшей денежные средства на погашение кредита с другой ее банковской карты, а затем порекомендовал ей обратиться с заявлением о своем банкротстве в арбитражный суд и перестал выходить на связь», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Обе женщины настолько доверяли аферисту, что даже не брали с него расписок о получении денег и не сомневались, что он находится в больнице и поэтому не может расплатиться с ними.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он заявил, что женщины сами предложили ему помощь. Из-за пандемии он не смог вернуть им деньги, но, когда его положение улучшится, сделает это.

«Однако ранее в ходе следствия мошенник чистосердечно признался, что ничего покупать не собирался, а деньги ему нужны были для оплаты других долгов. Когда женщины звонили ему и требовали возврата денег, он сначала придумывал причины, по которым не может этого сделать, а затем прекращал с ними общение, упрекая при этом в меркантильности», - раскрыла подробности пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В итоге суд признал зареченца виновном в мошенничестве в крупном размере и приговорил его к 3 годам колонии общего режима.

С учетом возмещенных средств с него в пользу потерпевших взыскан материальный ущерб в общей сумме 810 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждой.

Защитник осужденного подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского облсуда внесла в приговор изменения, но они не коснулись квалификации преступлений и срока наказания. Приговор вступил в законную силу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ах, какой был мужчина....

Настоящий полковник!

Гость||

Ну как можно быть таим наивным отверстием?

Гость||

Мужичку нужна дом обслуга и отверстие бесплатное, да. Девоньки, ну кому вы нужны, даже молодые, вот просто так? Ищите, почему дяде чужому это выгодно. Любить просто так вас не будет никто никогда, кроме мамы с папой, не будьте набитыми дурами.

Гость||

Мужики аналогично, кому вы нужны без средств, какой дурочке. Или из жалости будет терпеть, к себе... потому что в шемышейке все свои отверстия заняли... а она нет.

Гость||

Гость писал(a):

Мужики аналогично, кому вы нужны без средств, какой дурочке.
А не скажите! Вот этот гражданин сразу двум понадобился!

Гость||

12.34, читай выше, почему понадобился. У многих баб мозг промыт, что ея отверстие должно быть занято, неважно чем.

Гость||

Хорошая схема,годная.надо было еще мадамов по прямому назначению использовать,тогда,может они и не стали бы полицию отвлекать от более важных дел.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обе женщины настолько доверяли аферисту, что даже не брали с него расписок
Бабы, да вы что?? По полляма без расписок?? Человеку, который вам по сути никто. Как так можно-то?

Гость||

Гость писал(a):

У многих баб мозг промыт, что ея отверстие должно быть занято, неважно чем.
Интим-магазин - и все отверстия заняты на любой вкус за умеренную цену ;-)

Гость||

Гость писал(a):

Интим-магазин
Не про то речь в данном случае, про живое нечто. С детсва бабки-мамки и прочие идиотки толкут, что нада-нада умываться, ***ься по утрам и вечерам... все вон уже умываются, а ты чеж. Лохини одним словом.

Гость||

Гость писал(a):

Не про то речь в данном случае, про живое нечто.
В любом случае надо включать мозг, хоть и промытый. Если это живое нечто начинает денег тянуть в больших суммах, надо прощаться с ним как можно скорее.

Гость||

Гость писал(a):

про живое нечто
Про уасю с глобуса, голожопого.А если у дам есть средства, чтобы перечислять этому недо-, то зарабатывают сами, доход имеется. Че надо еще? Никому вы не нужны за так.

Гость||

Гость писал(a):

Девоньки, ну кому вы нужны, даже молодые, вот просто так?
Гость писал(a):
Мужики аналогично,
А, нет. Есть одно местечко, где вас ждут и очень любят - налоговая.

Гость||

Бескорытно даже коты и собаки не бегут, жратвы ждут.

Гость||

Какие женщины бывают доверчивые!

Имя: Гость
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