В Пензенской области водитель забыл дома поддельные права

28.03.2022 | 10:54

В Камешкирском районе за подделку официального документа осудили 58-летнего гражданина соседнего государства, имеющего вид на жительство в России.

В 2016 году в азербайджанском городе Гяндже мужчина купил водительское удостоверение, которое прихватил с собой при переезде в село Дубровки Камешкирского района Пензенской области.

30 ноября 2021-го он на «семерке» отправился в поселок Чаадаевка Городищенского района, по дороге его остановили сотрудники ДПС.

«Водитель не смог предоставить правоохранителям документы, подтверждающие наличие у него права на управление транспортным средством, и предложил проследовать к месту его жительства, где обещал предъявить документ. По месту жительства он предъявил поддельное водительское удостоверение на его имя, которое было изъято сотрудниками ГИБДД», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.