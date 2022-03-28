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Криминал

В Пензенской области водитель забыл дома поддельные права

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В Камешкирском районе за подделку официального документа осудили 58-летнего гражданина соседнего государства, имеющего вид на жительство в России.

В 2016 году в азербайджанском городе Гяндже мужчина купил водительское удостоверение, которое прихватил с собой при переезде в село Дубровки Камешкирского района Пензенской области.

30 ноября 2021-го он на «семерке» отправился в поселок Чаадаевка Городищенского района, по дороге его остановили сотрудники ДПС.

«Водитель не смог предоставить правоохранителям документы, подтверждающие наличие у него права на управление транспортным средством, и предложил проследовать к месту его жительства, где обещал предъявить документ. По месту жительства он предъявил поддельное водительское удостоверение на его имя, которое было изъято сотрудниками ГИБДД», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина признал свою вину и раскаялся.
Слезы были настоящие или крокодиловы?

Гость||

Голь на выдумки хитра.

Имя: Гость
Комментарий:

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