В Каменке бухгалтер подделала ведомость, чтобы помочь бизнесмену

25.01.2022 | 11:01

44-летняя жительница Каменки предстала перед судом за фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении.

Женщина трудилась бухгалтером у предпринимателя. В марте 2021 года она представляла на судебном заседании интересы своего работодателя, который отвечал по делу о неполной выплате в установленный срок заработной платы.

«В отношении предпринимателя межрайонной прокуратурой проводилась проверка исполнения законодательства об оплате труда в связи с рассмотрением обращения гражданина о неполной выплате ему заработной платы», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Бухгалтер решила помочь нанимателю уклониться от ответственности и предъявила суду сфальсифицированную платежную ведомость, согласно которой работник получил все причитавшиеся ему средства в полном объеме.

В итоге подлог вскрылся.

Права сотрудника были восстановлены, зарплата ему выплачена, а женщина стала фигурантом уголовного дела.

Суд признал ее виновной в фальсификации доказательств и назначил три месяца исправительных работ с удержанием 5% от ее заработной платы в доход государства.

Пока приговор в законную силу не вступил.