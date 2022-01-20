В Пензе у подозреваемого в мошенничестве изъяли 1 300 000 рублей

20.01.2022 | 20:37

«Мама, я попал в ДТП» - одна из наиболее часто произносимых фраз, с которых начинается реализация мошеннических схем. Чтобы раскрыть подобные преступления, полицейским приходится приложить массу усилий.

В Пензе был задержан подозреваемый, причастный, по мнению стражей порядка, как минимум к шести эпизодам. Он признал свою вину и рассказал, что в его обязанности входило получение средств. Потерпевшие передавали их под видом домашних вещей через водителей.

«Приезжали автомобили такси, передавали пакеты, забирал деньги», - рассказал подозреваемый.

Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись их родственниками, сообщали, что стали виновниками ДТП, а потом просили деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности. К примеру, женщина едва не отправила мошенникам все свои сбережения - так она хотела спасти дочь. Остановили ее заподозрившие неладное сотрудники банка.

«Проявили бдительность, вызвали полицию, и после уже я увидела около себя работников полиции. Благодаря им я деньги со сберкнижки не сняла», - отметила потерпевшая.

При задержании подозреваемого стражи порядка изъяли 1 300 000 рублей.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Пуштаков.