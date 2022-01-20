Криминал

В Пензе у подозреваемого в мошенничестве изъяли 1 300 000 рублей

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«Мама, я попал в ДТП» - одна из наиболее часто произносимых фраз, с которых начинается реализация мошеннических схем. Чтобы раскрыть подобные преступления, полицейским приходится приложить массу усилий.

В Пензе был задержан подозреваемый, причастный, по мнению стражей порядка, как минимум к шести эпизодам. Он признал свою вину и рассказал, что в его обязанности входило получение средств. Потерпевшие передавали их под видом домашних вещей через водителей.

«Приезжали автомобили такси, передавали пакеты, забирал деньги», - рассказал подозреваемый.

Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись их родственниками, сообщали, что стали виновниками ДТП, а потом просили деньги для того, чтобы избежать уголовной ответственности. К примеру, женщина едва не отправила мошенникам все свои сбережения - так она хотела спасти дочь. Остановили ее заподозрившие неладное сотрудники банка.

«Проявили бдительность, вызвали полицию, и после уже я увидела около себя работников полиции. Благодаря им я деньги со сберкнижки не сняла», - отметила потерпевшая.

При задержании подозреваемого стражи порядка изъяли 1 300 000 рублей.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Игорь Пуштаков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

А когда говорят об инфляции в 8% при двухкратном ,а иногда и большем повышении цен,это не мошенничество?

Гость||

МВД: Замглавы Минтранса Токареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Гость||

Замминистра транспорта Владимиру Токареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, говорится в релизе на сайте МВД.

Как пояснили в ведомстве, Токарев подозревается в причастности к хищениям средств ООО «Спецтрансстрой».

Согласно версии следствия, с 2016 по 2018 год Владимир Токарев — тогда он занимал должность первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» — в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

Накануне в служебном кабинете Владимира Токарева и в его домовладении прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и другие предметы. Обыски также прошли в жилище еще одного фигуранта уголовного дела.

19 января заместитель главы Минтранса России был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и заключен в изолятор временного содержания.

В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Гость||

Гость писал(a):

А когда говорят об инфля
Вы дурачек?

Имя: Гость
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