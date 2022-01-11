В Пензе вор проник в квартиру через окно и ушел с добычей

11.01.2022 | 18:34

Трудное материальное положение 38-летний пензенец поправлял через окна чужих домовладений. Мужчина проникал внутрь и выносил ценные вещи. В полицию обратился житель города, дочь которого заметила отсутствие двух ноутбуков в квартире. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Ранее он уже был судим.

«По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории обслуживания отделом полиции № 1 следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Дарья Горшкова.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина совершил еще одно подобное преступление. В декабре 2021 года он так же через окно проник в чужой дом и похитил телевизор и 3 000 рублей.