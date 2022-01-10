Криминал

Жителю Бессоновского района грозит тюрьма за кражу денег из кассы

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В магазин запасных частей к автомобилям решил заглянуть житель Бессоновского района, но совсем не для того, чтобы приобрести детали. Уж очень мужчина нуждался в деньгах. Он решил ограбить торговую точку, в которой продавалось все для машин.

«Заявитель рассказал, что в ночное время неизвестный отжал пластиковую дверь, проник в помещение магазина, где из кассы похитил 22 800 рублей. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Бессоновскому району установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Бессоновского района Пензенской области 1986 года рождения», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Александр Чемодуров.

Задержанный во всем сознался. Полицейским он рассказал, что находится в трудном материальном положении, а деньги потратил на азартные игры.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы», - пояснил Александр Чемодуров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

а деньги потратил на азартные игры.
Больной человек. Понять и простить.

Если бы потратил на баб и алкоголь,то подсуден. Нужно подойти с пониманием и отправить на психологическое лечение...

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