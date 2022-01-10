Жителю Бессоновского района грозит тюрьма за кражу денег из кассы

10.01.2022 | 19:41

В магазин запасных частей к автомобилям решил заглянуть житель Бессоновского района, но совсем не для того, чтобы приобрести детали. Уж очень мужчина нуждался в деньгах. Он решил ограбить торговую точку, в которой продавалось все для машин.

«Заявитель рассказал, что в ночное время неизвестный отжал пластиковую дверь, проник в помещение магазина, где из кассы похитил 22 800 рублей. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Бессоновскому району установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Бессоновского района Пензенской области 1986 года рождения», - сообщил старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Александр Чемодуров.

Задержанный во всем сознался. Полицейским он рассказал, что находится в трудном материальном положении, а деньги потратил на азартные игры.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы», - пояснил Александр Чемодуров.