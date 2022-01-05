Житель Мокшанского района перевел более миллиона на чужие счета

05.01.2022 | 19:01

Жителю Мокшанского района действовал строго по инструкции неизвестного человека. Ему позвонил гражданин, пообещавший помочь с выгодным вложением средств. Для этого якобы необходимо создать кошелек и завести виртуальный «Личный кабинет».

«В первый раз я положил 14 000 рублей. Он сказал положить еще 100 000 рублей, которые нужно поделить на две суммы - 51 000 и 49 000, чтобы не взималась комиссия», - сообщил потерпевший.

На этом желавший получить легкую прибыль мужчина не остановился. Еще неделю он отправлял крупные суммы в неизвестность, думая, что пополняет свой кошелек в интернете.

«Заявитель перевел на указанные мошенником счета денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей. Часть денег потерпевший оформил в кредит в нескольких банках», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Я попытался вывести эти деньги обратно, но мне удалось вывести 3 000 рублей. Чтобы вывести остальные деньги, они требовали с меня еще вложения», - рассказал мужчина.

Только тогда житель Мокшанского района понял, что его обманули, и обратился в полицию. Теперь стражи порядка пытаются установить подозреваемых в мошенничестве.