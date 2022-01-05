Молодая пензячка обманула покупательницу церковной утвари

05.01.2022 | 10:30

Жительница Пензенской области стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество».

Пензячка разместила в интернете ложное объявление о продаже церковной утвари. На него откликнулась жительница Калининского района Краснодарского края.

Покупательница честно перечислила 7 000 рублей, после чего «продавец» прекратила с ней связь. Обманутая женщина обратилась в полицию, стражи порядка установили личность и местонахождение злоумышленницы.

«Находясь в служебной командировке в Пензенской области, калининские полицейские задержали 26-летнюю местную жительницу и доставили в отдел полиции», - сообщи в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С пензячки взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.