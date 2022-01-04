Ни скамеек, ни денег: в Бессоновском районе обманули предпринимателя

04.01.2022 | 19:10

В Бессоновском районе у одной из местных индивидуальных предпринимательниц не сложилось с благоустройством придомовых территорий. Новый партнер, которого она нашла через интернет, подвел: взял заказ на скамейки и урны и деньги за него (148 тысяч рублей) и пропал.

«К назначенной дате товар так и не был доставлен. Тогда женщина связалась с поставщиком и предложила ему вернуть деньги, но тот оплату за товар не вернул и перестал отвечать на звонки. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и решила обратиться в полицию», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Алексей Благов.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела «К» УМВД России по Пензенской области совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД России по городу Пензе установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 18-летний житель города Таганрога Ростовской области. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся», - пояснил Алексей Благов.

Правда, похищенные деньги к этому моменту он уже истратил на собственные нужды. Теперь молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.