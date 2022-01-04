Криминал

Ни скамеек, ни денег: в Бессоновском районе обманули предпринимателя

Печать

В Бессоновском районе у одной из местных индивидуальных предпринимательниц не сложилось с благоустройством придомовых территорий. Новый партнер, которого она нашла через интернет, подвел: взял заказ на скамейки и урны и деньги за него (148 тысяч рублей) и пропал.

«К назначенной дате товар так и не был доставлен. Тогда женщина связалась с поставщиком и предложила ему вернуть деньги, но тот оплату за товар не вернул и перестал отвечать на звонки. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и решила обратиться в полицию», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Алексей Благов.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела «К» УМВД России по Пензенской области совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД России по городу Пензе установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 18-летний житель города Таганрога Ростовской области. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся», - пояснил Алексей Благов.

Правда, похищенные деньги к этому моменту он уже истратил на собственные нужды. Теперь молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте