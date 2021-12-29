Молодую гостью Пензы осудили за закладки синтетического наркотика

29.12.2021 | 11:02

В Пензе вынесли приговор 20-летней жительнице Вологодской области за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Бизнес в областном центре девушка решила начать летом текущего года. Она состояла в межрегиональной преступной группе, которая занималась наркосбытом через интернет.

9 августа гостью Пензы задержали в подъезде дома на Тернопольской улице. Полиция обнаружила в ее телефоне фото и координаты мест закладок, а при обыске съемного жилья - приспособления для взвешивания и расфасовки наркотика со следами запрещенного вещества.

«По указанным координатам изъяты четыре закладки синтетического наркотического средства массой около 4 г», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд признал девушку виновной и приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Мобильный телефон, который злоумышленница использовала в своей преступной деятельности, конфисковали в доход государства.

Пока приговор в законную силу не вступил.