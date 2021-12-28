Спасла собаку: пензячка училась водить и попала в смертельное ДТП

28.12.2021 | 12:16

В Пензе 20-летней девушке предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Установлено, что в апреле 2021 года девушка, не имея прав, ехала за рулем автомобиля Renault Fluence по трассе М5 со стороны Самары в направлении Москвы.

«В пути следования на ее полосу движения с правого края дороги выбежала собака. Чтобы не совершать наезд на животное, гражданка с целью предотвращения ДТП совершила опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр. Вследствие этого она допустила занос автомобиля, в процессе которого выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с грузовым автомобилем марки Volvo», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

В итоге девушка и находившийся в машине мужчина 1997 года рождения получили травмы, с которыми были госпитализированы. В больнице пассажир скончался.

«В ходе доследственной проверки девушка скрывала факт управления автомобилем, ссылаясь на то, что в момент ДТП автомобилем управлял погибший мужчина. Однако независимо от версии обвиняемой ее вина была установлена, в том числе и с помощью камеры наружного видеонаблюдения», - пояснили в пресс-службе.

Как оказалось, мужчина решил научить девушку водить машину, на одной из улиц города он остановился и уступил ей место за рулем, а сам сел на пассажирское сиденье.

«Для установления причастности обвиняемой к данному ДТП был проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебная биологическая экспертиза, комплексная медико-криминалистическая и автотехническая судебная экспертиза, с помощью которых было достоверно установлено, что автомобилем в момент ДТП управляла девушка», - подчеркнули в полиции.

Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Окончательное решение примет Октябрьский районный суд.