Криминал

Сердобчанин отправится в колонию за злостное нарушение ограничений

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45-летний житель Сердобска, не желавший ограничивать свои порывы и желания, теперь расплачивается за несдержанность.

В 2020 году судимый мужчина был поставлен под административным надзором на 8 лет. Ему запрещалось бывать в торгующих алкоголем точках общепита и выходить из дома с 22:00 до 6:00. Кроме того, дважды в месяц мужчина был обязан отмечаться в полиции.

Однако сердобчанин игнорировал ограничения.

«Он неоднократно нарушал запрет пребывания вне жилого помещения в ночное время, находился в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, трижды привлекался к ответственности за несоблюдение административных ограничений, установленных в отношении него судом», - рассказали в пресс-службе Сердобского городского суда.

В итоге мужчина вновь попал на скамью подсудимых. Теперь он на полгода отправится в колонию строгого режима. Злостного нарушителя взяли под стражу прямо в зале заседания. Приговор вступил в силу.

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