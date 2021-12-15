В деле пензенского наркосбытчика нашли смягчающие обстоятельства

15.12.2021 | 13:35

23-летний житель Пензенского района предстал перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств.

Молодой мужчина через интернет договорился с неизвестным лицом о получении наркотика. Вещество он должен был расфасовать мелкими партиями, герметично завернуть и спрятать в тайники. За это сельчанину гарантировалось денежное вознаграждение.

В ночь на 5 августа наркосбытчик прибыл к тайнику, расположенному в Городищеском районе. Рядом с деревом он нашел закладку и забрал мефедрон массой 50,58 г.

Продать наркотик не вышло, поскольку почти сразу бизнесмена задержали сотрудники полиции.

«В ходе осмотра квартиры, где проживал мужчина, были изъяты предметы, специально приобретенные для фасовки и дальнейшего сбыта наркотических веществ», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Сельчанин полностью признал свою вину и рассказал, что пошел на преступление, поскольку нуждался в деньгах.

При вынесении приговора служители Фемиды учли, что мужчина впервые совершил преступное деяние (являвшееся незаконченным), положительно характеризуется по месту жительства, учебы, службы.

«К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, возраст подсудимого, статус участника боевых действий, наличие награды Министерства обороны РФ (медаль участнику военной операции в Сирии)», - добавили в пресс-службе.

Молодому мужчине назначили 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он счел приговор слишком суровым и обжаловал его. Однако суд высшей инстанции признал решение справедливым и оставил его без изменения.