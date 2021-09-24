Криминал

В Пензе осудили убийцу женщины, вмешавшейся в чужой конфликт

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44-летнего пензенца осудили за убийство 38-летней соседки в общежитии на Ульяновской.

Вечером 29 апреля женщина пришла в гости к подруге. Там же находился бывший муж хозяйки комнаты. Компания выпивала, пока не вспыхнула ссора. Экс-супруги начали выяснять отношения, и в их разборки вмешалась соседка.

«Злоумышленник вытолкал гостью из комнаты в общий коридор, та сопротивлялась. В результате он нанес потерпевшей не менее двух ударов ножом в область груди. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений грудной клетки, приведших к развитию массивной кровопотери», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчину задержали, во время следствия он находился под стражей. Выяснилось, что раньше его привлекали к ответственности - за кражу.

В итоге суд назначил пензенцу наказание в виде 8 лет, 6 месяцев и 10 дней колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Не бухайте...

Гость||

Гость писал(a):

Не бухайте...
почему же? когда пьяный немного забываешься от того ужаса что приходится лмицезреть трезвым и сохраняешь рассудок, эти просто не расчитывают свои силы

Гость||

8 лет за убийство с учётом неотбывшего наказания за кражу. И только 10 дней строгача. Чтж у него за смягчающие обстоятельства. Видно судья пожалел дядкньку

Имя: Гость
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