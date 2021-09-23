Пензенец вышел из леса с порошком и был задержан сотрудниками полиции

23.09.2021 | 19:27

Из лесу вышел и сразу был схвачен полицейскими. Рядом с федеральной автодорогой «Урал» стражи порядка задержали 26-летнего жителя Пензы. Его заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у гражданина обнаружили гриппер-пакет со странным порошком.

«Изъятое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ОМВД России по Пензенской области. Согласно заключению эксперта, данное вещество является наркотическим средством. Как пояснил сам подозреваемый, он через приложение в интернете заказал вещество для собственного употребления», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

После того как мужчина нашел и забрал закладку, его задержали стражи порядка. По данному факту возбудили уголовное дело.