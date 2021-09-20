Криминал

В Кузнецке мужчину наказали за мошенничество с гаражом

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В Кузнецке осудили горожанина, получившего деньги от продажи чужого имущества. Речь идет о 300 000 рублей за гараж в одном из массивов.

Кузнечанин арендовал его, а потом решил получить дополнительную выгоду и в 2018 году предложил знакомому купить имущество. Тот согласился.

Согласно материалам дела, оплата производилась по частям. Суммы покупатель перевел на банковские карты двух приятелей лжевладельца гаража. Как только деньги пришли, друзья сняли их с карты и передали махинатору.

В ноябре 2018 года последнюю часть суммы, 190 000 рублей, покупатель вручил «владельцу» и получил желаемое.

Какое-то время новый хозяин не подозревал, что его обманули, а в феврале 2020 года наткнулся на сайте объявлений на информацию о продаже гаража, которым он владеет. Кузнечанин набрал указанный номер и, представившись покупателем, договорился с продавцом о встрече и осмотре имущества.

Там он рассказал, что в 2018 году приобрел гараж у знакомого за 300 000 рублей. И услышал, что на самом деле владелец имущества - его собеседник, в то время сдававший недвижимость в аренду.

После этого обманутый горожанин обратился в полицию.

Суд признал злоумышленника-продавца виновным в мошенничестве и назначил 2,6 года лишения свободы условно. Пока приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

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