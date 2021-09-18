Нижнеломовский сыноубийца пойдет в колонию строгого режима

Суд вынес приговор 63-летнему жителю Нижнего Ломова, зарезавшему родного сына.
Преступление произошло 23 ноября 2020 года. Родственники вместе выпивали на кухне. Как нередко бывает в таких ситуациях, между ними разгорелась ссора. Позже отец рассказывал, что сын начал его обзывать и грозить ножом. Он в ответ схватил со стола другой нож и ударил обидчика в грудь.
Бригада скорой помощи срочно доставила раненого в больницу, но медицина оказалась бессильна - вечером он скончался.
Отца задержали, во время следствия он находился под стражей.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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Отцы и дети - классика