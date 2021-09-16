Криминал

Зареченец решил отложить службу в армии ради общения с друзьями

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Молодой житель Заречного решил, что летом гораздо лучше проводить время в компании закадычных приятелей, чем в армейской казарме. Именно так он мотивировал свое уклонение от военной службы.

Зареченцу к началу весеннего призыва исполнилось 18 лет. Оснований для отсрочки от службы в армии у него не имелось, и он получил повестку. Однако в военкомат парень не явился до самого окончания призывной кампании, хотя все это время находился в городе.

В итоге уклонист стал фигурантом уголовного дела. Во время предварительного расследования он объяснил: на дворе лето, и это время хотел провести со своими друзьями.

Суд оштрафовал призывника на 10 000 рублей в доход казны Российской Федерации.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Это не первый случай, когда служители Фемиды наказывают рублем молодых людей, не желающих отдавать долг Родине. Так, 20-летний житель Городищенского района, не явившийся вовремя в военкомат, оштрафован на 30 тысяч рублей.

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Гость||

Я тоже не хочу в армию.И не пойду,потому что отслужил 20 лет назад.

Гость||

А я отслужил давно тоже, но пошел бы с удовольствием еще раз.

Гость||

Гость писал(a):

А я отслужил давно тоже, но пошел бы с удовольствием еще раз
а я не служил и не собираюсь, делать мне там нечего в этом месте и за ради чего??????????

Гость||

Гость писал(a):

а я не служил и не собираюсь, делать мне там нечего в этом месте и за ради чего?
Тебя дурака никто и не приглашает, накой ты нужен?

Имя: Гость
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