Зареченец решил отложить службу в армии ради общения с друзьями

Молодой житель Заречного решил, что летом гораздо лучше проводить время в компании закадычных приятелей, чем в армейской казарме. Именно так он мотивировал свое уклонение от военной службы.
Зареченцу к началу весеннего призыва исполнилось 18 лет. Оснований для отсрочки от службы в армии у него не имелось, и он получил повестку. Однако в военкомат парень не явился до самого окончания призывной кампании, хотя все это время находился в городе.
В итоге уклонист стал фигурантом уголовного дела. Во время предварительного расследования он объяснил: на дворе лето, и это время хотел провести со своими друзьями.
Суд оштрафовал призывника на 10 000 рублей в доход казны Российской Федерации.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.
Это не первый случай, когда служители Фемиды наказывают рублем молодых людей, не желающих отдавать долг Родине. Так, 20-летний житель Городищенского района, не явившийся вовремя в военкомат, оштрафован на 30 тысяч рублей.
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Я тоже не хочу в армию.И не пойду,потому что отслужил 20 лет назад.