В Городищенском районе уклонист заплатит крупный штраф

20-летнему жителю Городищенского района назначили крупный штраф за уклонение от призыва на военную службу.
Молодому человеку прислали повестку о необходимости прибыть в военкомат Городищенского и Никольского районов 15 апреля 2021 года для отправки в армию, однако он не счел нужным там появляться.
При этом уважительных причин у парня не было, оснований для освобождения от службы или предоставления отсрочки тоже.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в СУ СК России по Пензенской области.
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Лучше на зону там все халява