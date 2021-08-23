В Городищенском районе уклонист заплатит крупный штраф

23.08.2021 | 16:19

20-летнему жителю Городищенского района назначили крупный штраф за уклонение от призыва на военную службу.

Молодому человеку прислали повестку о необходимости прибыть в военкомат Городищенского и Никольского районов 15 апреля 2021 года для отправки в армию, однако он не счел нужным там появляться.

При этом уважительных причин у парня не было, оснований для освобождения от службы или предоставления отсрочки тоже.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в СУ СК России по Пензенской области.