Криминал

В Пензе мужчину будут судить за попытку убить младшего брата

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61-летний житель Пензы предстанет перед судом за покушение на убийство родственника.

По данным следствия, мужчина несколько лет конфликтовал со своим младшим братом, с которым они жили по соседству, а 14 июня решил его убить. Вооружившись металлическими клиньями, топором и ножом, он спрятался в кустах на придомовом участке и стал поджидать родственника. Когда 49-летний мужчина вышел на улицу, злоумышленник бросил в него металлический клин, а затем начал наносить удары топором и ножом.

Завязалась борьба. Младший брат оказал старшему активное сопротивление, выбил из его рук металлические предметы, а затем удерживал его до приезда полиции.

«Потерпевшему были причинены раны головы и бедра, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, несколько ран в области лица, грудной клетки, рук и ног, которые расцениваются как легкий вред здоровью. Мужчина был незамедлительно госпитализирован. 61-летний житель Пензы был задержан и по решению суда заключен под стражу», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Во время расследования злоумышленник рассказал, что не смог терпеть дальнейшее соседство с братом. Тот якобы постоянно оскорблял его семью и провоцировал конфликты. Решить, виновен ли мужчина, и назначить ему наказание предстоит суду. Дело направлено для рассмотрения по существу.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Клин,топор,нож. Подошёл,обнял и ...

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