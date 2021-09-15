Житель Спасского района скрывался от надзора в Москве и Чаадаевке

15.09.2021 | 13:16

Житель Спасского района, имеющий судимость за кражу, вновь оказался за решеткой - на этот раз за уклонение от административного надзора после освобождения из колонии.

Во время отбывания наказания в местах лишения свободы мужчина злостно нарушал порядок, поэтому над ним был установлен надзор. После освобождения в декабре 2020 года он должен был встать на учет в органе внутренних дел по месту жительства. Однако эту обязанность он не выполнил, и его объявили в розыск.

При расследовании уголовного дела выяснилось, что гражданин, желая избежать контроля со стороны полиции, проживал по разным адресам. В конце концов он все же встал на учет по месту жительства, но феврале 2021 года уехал сначала в Москву, а затем в село Чаадаевка Городищенского района. Мужчина скрывался у знакомых, где его и задержала полиция.

Свою вину подсудимый признал полностью. В итоге его приговорили к 6 месяцам колонии строгого режима.

«Приговор вступил в законную силу», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.