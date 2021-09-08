В Пензенской области водителя осудили за взятку

08.09.2021 | 08:32

В Пензенской области вынесен приговор 48-летнему жителю Каменского района, который пытался подкупить полицейского.

Преступление было совершено в Спасском районе. Днем 4 июня мужчину, который управлял автомобилем ВАЗ-2170, остановили инспекторы ГИБДД. Оказалось, водитель был нетрезв. В отношении него стали составлять административный протокол.

Чтобы избежать наказания, нарушитель попытался передать начальнику ОГИБДД взятку в размере 12 тыс. руб. (деньги он положил в отделение подлокотника между водительским и пассажирским сиденьями в служебном автомобиле).

«Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - напомнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбудили дело. Суд назначил мужчине наказание: год условного лишения свободы с испытательным сроком на полтора года и штраф в размере 36 тыс. руб.