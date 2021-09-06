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Криминал

Стало известно, что нашли «черные археологи» в Белинском районе

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В прокуратуре Пензенской области рассказали, какие предметы старины стали добычей «черных археологов» в Белинском районе и куда они делись.

В августе суд вынес приговор пяти «черным археологам»: четырем мужчинам в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летней женщине. Любители старины из Пензы, Москвы и трех районов Пензенской области - Колышлейского, Пачелмского и Белинского - объединились, чтобы вести поиски раритетов.

В мае 2020 года группа, вооруженная лопатами и металлоискателями, приехала на автомобиле Great Wall Hover к селу Топориха Белинского района, где находится памятник археологии «Селище Агапово-1».

Там «специалисты» нашли на земле и выкопали 34 археологических предмета, имеющих историческую, научную и культурную ценность, повредив культурный слой в месте их залегания. Однако группу прямо на месте раскопок задержали сотрудники органов безопасности.

Суд приговорил двух ее участников, имеющих несовершеннолетних детей, к 1 году 6 месяцам, еще троих - к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Каждому из пятерых установлен испытательный срок 1 год.

В руках нелегальных археологов оказались старинные монеты, иконы, нательные кресты и пронизи на конские упряжи.

«Изъятые у злоумышленников археологические находки приговором суда переданы в Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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