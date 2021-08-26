В Белинском районе осудили группу «черных археологов»

26.08.2021 | 16:27

В среду, 25 августа, Белинский районный суд вынес приговор пяти «черным археологам»: четырем мужчинам в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летней женщине. Все они жители Пензенской области и являются коллекционерами.

В начале мая 2020 года группа, вооруженная лопатами и металлоискателями, приехала на автомобиле Great Wall Hover на объект археологического наследия «Селище Агапово-1».

Как сообщили в пресс-службе суда, единомышленники «осуществили путем выкапывания изъятие из мест залегания в земле и на поверхности земли археологических предметов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, время возникновения которых превышает сто лет».

Суд приговорил двух участников группы, имеющих несовершеннолетних детей, к 1 году 6 месяцам, еще троих - к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Каждому из пятерых установлен испытательный срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.