В Белинском районе осудили группу «черных археологов»

В среду, 25 августа, Белинский районный суд вынес приговор пяти «черным археологам»: четырем мужчинам в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летней женщине. Все они жители Пензенской области и являются коллекционерами.
В начале мая 2020 года группа, вооруженная лопатами и металлоискателями, приехала на автомобиле Great Wall Hover на объект археологического наследия «Селище Агапово-1».
Как сообщили в пресс-службе суда, единомышленники «осуществили путем выкапывания изъятие из мест залегания в земле и на поверхности земли археологических предметов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, время возникновения которых превышает сто лет».
Суд приговорил двух участников группы, имеющих несовершеннолетних детей, к 1 году 6 месяцам, еще троих - к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Каждому из пятерых установлен испытательный срок 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
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какое же бред, лежит какая то вещица под землей и сгниет а если кто то выкопает себе то посодят за это..........полный пипецццц