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Криминал

В Белинском районе осудили группу «черных археологов»

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В среду, 25 августа, Белинский районный суд вынес приговор пяти «черным археологам»: четырем мужчинам в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летней женщине. Все они жители Пензенской области и являются коллекционерами.

В начале мая 2020 года группа, вооруженная лопатами и металлоискателями, приехала на автомобиле Great Wall Hover на объект археологического наследия «Селище Агапово-1».

Как сообщили в пресс-службе суда, единомышленники «осуществили путем выкапывания изъятие из мест залегания в земле и на поверхности земли археологических предметов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, время возникновения которых превышает сто лет».

Суд приговорил двух участников группы, имеющих несовершеннолетних детей, к 1 году 6 месяцам, еще троих - к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Каждому из пятерых установлен испытательный срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

какое же бред, лежит какая то вещица под землей и сгниет а если кто то выкопает себе то посодят за это..........полный пипецццц

Гость||

Гость писал(a):

.........полный пипецццц
Не говори, братан! Взять что плохо лежит - не грех! Тут вон мендильярдами воруют и ничего! А тут...

Гость||

Свободы то зачем было лишать?!!! И вообще, давно пора декриминализировать это деяние и возлагать административную отвественность. Какую опасность для общества представляет совершенное ими?

Гость||

Гость писал(a):

Какую опасность для общества представляет совершенное ими?
Как... нашу историю гробанули и разрушили... penzainform.ru писал(a):
предметов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, время возникновения которых превышает сто лет».

Гость||

Гость писал(a):

Свободы то зачем было лишать?
Так если по другому не понимают. Кем-то себя возомнили, знатоками законов что ли... Вот и доигрались.

Гость||

Одно дело. когда разрушают памятники культурного наследия наподобие планетария, грабят могильники и поселения средневековья, с этим всё понятно.

Но когда поднимают срок на ровном месте за никому не нужные ржавые вещи конца 19-начала 20 века это мягко говоря вызывает удивление.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

время возникновения которых превышает сто лет».
например - копаешь огороди нашёл дверной замок 1920 года - получи срок видь ему более ста лет и он имеет коллекционную ценность

Гость||

Помните : если ты найдёшь на своем участке коноплю то она твоя а если ржавый гвоздь 1915 года то он государственный и ты пойдёшь под суд. Это все что нужно знать о справедливости в нашем государстве

Имя: Гость
Комментарий:

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