Пензячка лишилась денег в попытке помочь внуку

30.08.2021 | 18:54

Думала, что спасает внука, но попалась на стандартную уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег. Жительница Пензы ответила на звонок по домашнему телефону и услышала плачущий голос якобы своего родственника.

«Бабуля, миленькая, пожалуйста! Я попал в аварию с девушкой, у меня сломаны два ребра и губа разбита, а девушку увезли в реанимацию. Помоги, пожалуйста, если у тебя есть денежки», - передала услышанное потерпевшая.

Звонивший сказал, что с ней будет говорить следователь. И действительно, в разговор включился неизвестный мужчина, заявил, что внуку женщины грозит тюремный срок, а родители пострадавшей девушки требуют возмещения морального вреда.

«К вам подъедет мой водитель, и вы ему отдадите пакет. В пакете должны лежать простынь, полотенце, и в полотенце заверните деньги», - пересказала слова мужчины пензячка.

Напуганная женщина так и сделала, хотя поначалу немного сомневалась. 200 000 рублей забрал какой-то посторонний человек, после чего звонки прекратились.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 159 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - пояснил заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Михаил Загребин.

Когда потрясенная женщина немного пришла в себя, она поняла, что ее обманули.

«Звоню внуку, а он: «Бабушка, ты что сделала! Я дома, со мной ничего не произошло». Развели по полной программе», - пожаловалась пенсионерка.