Криминал

Пензячка лишилась денег в попытке помочь внуку

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Думала, что спасает внука, но попалась на стандартную уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег. Жительница Пензы ответила на звонок по домашнему телефону и услышала плачущий голос якобы своего родственника.

«Бабуля, миленькая, пожалуйста! Я попал в аварию с девушкой, у меня сломаны два ребра и губа разбита, а девушку увезли в реанимацию. Помоги, пожалуйста, если у тебя есть денежки», - передала услышанное потерпевшая.

Звонивший сказал, что с ней будет говорить следователь. И действительно, в разговор включился неизвестный мужчина, заявил, что внуку женщины грозит тюремный срок, а родители пострадавшей девушки требуют возмещения морального вреда.

«К вам подъедет мой водитель, и вы ему отдадите пакет. В пакете должны лежать простынь, полотенце, и в полотенце заверните деньги», - пересказала слова мужчины пензячка.

Напуганная женщина так и сделала, хотя поначалу немного сомневалась. 200 000 рублей забрал какой-то посторонний человек, после чего звонки прекратились.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 159 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - пояснил заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Михаил Загребин.

Когда потрясенная женщина немного пришла в себя, она поняла, что ее обманули.

«Звоню внуку, а он: «Бабушка, ты что сделала! Я дома, со мной ничего не произошло». Развели по полной программе», - пожаловалась пенсионерка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

-Бабуля, я сбил человека, срочно переводи 100 тыщ!

-Дурак, грохни ментов, свидетелей и вали оттуда!

Гость||

200 000 рублей у бабушки выманили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 159 УК РФ.
А когда 200 000 рублей бабушки вернут?

Гость||

Ага ножиком их внучок ножиком как папа учил пока назону не ушол.

Гость||

Гость|30.08.2021 19:10|

penzainform.ru писал(a):

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 159 УК РФ.

А когда 200 000 рублей бабушки вернут?

А никогда полисыонеры в доле.

Гость||

Люди жизнь прожили, а ума, видимо, не нажили.Как дети ведутся на всякие басни

Гость||

С деньгами нужно расставаться без стонов

Гость||

Гость писал(a):

Люди жизнь прожили, а ума, видимо, не нажили.Как дети ведутся на всякие басни
Сейчас такие технологии что можно отправить жертве в вацап видео где её сын или внук с заклеенным ртом и в заложниках.

Гость||

Гость писал(a):

С деньгами нужно расставаться без стонов
Бабушка давно не стонет. Отстонала своё.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

С деньгами нужно расставаться без

> стонов

Бабушка давно не стонет. Отстонала своё.

Кушает компот!

Имя: Гость
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