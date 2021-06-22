Криминал

Сердобчанка обманула 11 человек, продавая несуществующие товары

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39-летняя жительница Сердобска решила заработать классическим мошенничеством - продавая несуществующие товары через интернет.

В начале 2018 года женщина создала в одной из соцсетей страницу с объявлением о продаже всевозможных вещей: шубы, нижнего белья, набора посуды, ножей, обуви, женской верхней одежды. Ничего из предлагаемых товаров у нее не было.

С февраля 2018 года по сентябрь 2019-го на объявление откликнулись 11 человек из разных регионов страны. Сердобчанка требовала от покупателей предоплату на свою банковскую карту и обещала сразу после получения денег отправить посылку по почте. Как только средства оказывались на ее счете, она прекращала переписку. Таким образом она выманила в общей сложности свыше 74 тысяч рублей.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в частности наличие у женщины двух малолетних детей и частичное возмещение ущерба одной из обманутых клиенток. В итоге она приговорена к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

«В пользу потерпевших взыскан ущерб в сумме около 51 тыс. рублей. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

пока есть такое наказание,как условно это будет длиться не скончаемо.......

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