Криминал

Пензячка оправдала финансовыми трудностями аферу с кредитами

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29-летнюю пензячку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб, причиненный ею 11 жителям региона, превысил миллион рублей.

Женщина трудилась администратором-кассиром у предпринимателя, который занимался установкой окон и другими строительными работами. Особенности ее должности давали ей доступ к персональным данным заказчиков.

«В период с 27 июня 2019 года по 3 октября 2020-го она воспользовалась этими данными, подделала подписи и оформила от имени жителей региона фиктивные кредитные договоры с двумя коммерческими банками. Гражданам был причинен ущерб в размере более 1 млн 600 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Горожанка признала свою вину. Следователям она пояснила, что у ее нанимателя, за которого она фактически работала, были финансовые проблемы. Кредиты на чужое имя нужны были ей для того, чтобы решить их. Какое-то время женщина вносила ежемесячные платежи, а после перестала это делать.

Жертвы мошенничества, узнав о наличии задолженностей из извещений банков, обратились в полицию. Правоохранители быстро установили, кто причастен к преступлению.

«В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны две банковские организации, которые ликвидировали кредитные обязательства граждан и заявили иски о возмещении ущерба к обвиняемой», - добавила Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела завершено, его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

подделала подписи и оформила от имени жителей региона фиктивные кредитные договоры с двумя коммерческими банками
Как? она и паспорта подделала? куда смотрели банки?

Имя: Гость
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