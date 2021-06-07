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Криминал

Нож против вилки: вынесен приговор по делу об убийстве в Терновке

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В Пензе вынесли приговор 36-летнему горожанину, обвиненному в убийстве 30-летнего сослуживца. Трагедия произошла в Терновке в канун Нового года.

Вечером 30 декабря приятели организовали застолье в квартире дяди старшего из них. Мирное общение переросло в конфликт. Младший начал избивать собутыльника, угрожал удушить, а обещание подкреплял вилкой, которую вдавливал в ногу.

Испугавшись агрессора, пензенец попытался покинуть квартиру дяди, побежал к входной двери, но не успел вставить ключи в замок. Приятель догнал его, схватил за шею и потащил назад в комнату.

В этот момент в поле зрения пойманного горожанина попала магнитная доска для ножей. Он понял, что летальный исход ссоры неизбежен: умрет либо он, либо его собутыльник. Схватив нож, мужчина наносил удары обидчику до тех пор, пока тот не отпустил его и не упал. Вскоре раненый скончался на месте от полученных повреждений внутренних органов и кровопотери.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что поводом для совершения преступления послужили противоправные действия потерпевшего», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Первомайского районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что у горожанина на иждивении находится малолетний ребенок, состояние здоровья подсудимого и его родственников, принесение им извинений родственникам погибшего, и приговорили его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Защищался и получил срок еще...

Гость||

Гость писал(a):

Защищался и получил срок еще...
Мож просто порезал и придумал сказку. Кто опровергнет слова? Медиум?

Гость||

Была бы на его месте баба - простили бы.

Гость||

вывод 99% населения не знает когда\ где необходимо остановиться в случае необходимой самообороны.

Имя: Гость
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