В Мокшанском районе ревнивец забил соперника до смерти черенком

04.06.2021 | 17:27

В Мокшанском районе вынесли приговор 42-летнему мужчине, виновному в смерти знакомого 1989 года рождения.

В ноябре 2020 года приятели выпивали в одном из сел района. Когда речь зашла о женщине, с которой оба общались, возник конфликт на почве ревности.

Старший стал бить младшего и нанес сопернику более 20 ударов руками, ногами и деревянным черенком по голове и телу.

«Со слов подсудимого, после этого потерпевший на протяжении нескольких дней находился у него по месту жительства, где впоследствии скончался. Смерть наступила от тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Потом злоумышленник решил избавиться от тела и вывез его в глухую местность в Мокшанском районе. Труп нашли только 25 ноября.

Правоохранители выяснили, что во время совершения преступления злоумышленник находился под административным надзором.

«В период с июля по ноябрь 2020 года он самовольно оставил место жительства в Городищенском районе и место временного проживания в Лопатинском районе, выехав впоследствии в Мокшанский район. На протяжении указанного периода времени раз в месяц мужчина в органы внутренних дел не являлся, в связи с чем фактически выбыл из-под надзора органов полиции», - уточнила Татьяна Махницкая.

Мужчину задержали на автовокзале в Пензе и заключили под стражу на время следствия. Раньше он уже привлекался к ответственности - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, публичное оскорбление представителя власти, кражу.

В этот раз суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.