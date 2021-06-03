Житель Зари получил срок после гибели родственника

03.06.2021 | 08:12

В Пензе вынесен приговор по делу о смерти 27-летнего мужчины. Криминальный инцидент произошел в микрорайоне Заря 20 декабря 2020 года.

«Злоумышленник распивал спиртное с братом своей супруги в квартире по улице Новоселов и вспомнил, как летом прошлого года на одной из рыбалок потерпевший якобы похитил денежные средства у его приятеля», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ.

Когда 31-летний хозяин обвинил гостя в краже, тот стал это отрицать. Мужчины поссорились. В результате старший жестоко избил младшего, нанеся руками по телу более 20 ударов. Потерпевший получил тупую травму живота с повреждением внутренних органов и кровопотерей. Он скончался на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Пока шло следствие, злоумышленник находился под стражей.

В результате суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в СУ СК РФ.