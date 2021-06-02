Зареченец обогатился почти на миллион за счет одиноких женщин

50-летний зареченец с пользой для себя знакомился в интернете, но неудачно для его новых пассий. И отношения длились недолго, и дамы оставались не только без кавалера, но и без денег.
К полицейским обратилась потерпевшая 1976 года рождения.
«На одном из свиданий мужчина под предлогом покупки автомобиля попросил у своей спутницы полмиллиона рублей. Женщина поверила новому знакомому и передала ему всю сумму, которую взяла в кредит в одном из банков», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.
Машину покупать злоумышленник не собирался и деньги потратил на закрытие своих долгов. А потом перестал выходить на связь.
Вторая потерпевшая кроме оформления кредита размером 450 000 рублей еще и ювелирные изделия сдала в ломбард.
«По данным фактам следственным отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 1 следственного управления УМВД России по городу Пензе, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», - отметила Елена Селезнева.
Мужчина вину свою признал, ждет решения суда. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Просто диву даешься доброте буртассок-моло того, что животную нужду наверняка мужскую утолили, так еще стопудова накормили и баблицвалли в долг дали почти первому встречному....если уж так горит и есть лавандосы-"купите" парня навызов начасок другой-и деньги сэкономите( чесно нажитые миллионы))) и парням подзаработать дадите