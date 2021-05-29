Криминал

Саранчанин продал пензенцу оборудование с чужой машины

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23-летний житель Республики Мордовия может лишиться свободы за кражу чужого имущества, совершенную в Пензе.

Молодой человек взял в Саранске в аренду на пять дней автомобиль «Лада-Гранта» и приехал на нем в Пензу к девушке. Вскоре у него закончились деньги, и он справился с проблемой просто: заехал в автосервис на улице Ладожской и предложил автослесарю купить газовый баллон с «Гранты».

Рабочий не отказался, демонтировал оборудование и отдал деньги. Саранчанин бросил машину неподалеку от автостанции, а затем позвонил ее владельцу и сказал, что чтобы тот забирал свое имущество самостоятельно.

Хозяин автомобиля приехал в Пензу, разыскал его и обнаружил, что нет баллона. Он сразу обратился в полицию. Стражи порядка нашли оборудование на той же самой автостанции и вернули владельцу.

«В результате преступных действий потерпевшему причинен ущерб на сумму более 60 тысяч рублей. За подобное преступление уголовным законом предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Саранчанин, это кто муж саранчи

Гость||

Саранчанин это диагноз!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Саранчанин
Может оно и допустимо языковыми нормами, но уж очень некрасиво звучит, ассоциируясь со словом "саранча"

Гость||

Саранчанин))))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Саранчанин))))))))))
В прошлый раз ПИ рассказывал про "Кузнечку", теперь про "саранчанина". Может им уже пора встретиться друг с другом, вдруг это судьба?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Саранчанин))))))))))
В прошлый раз ПИ

> рассказывал про "Кузнечку", теперь про "саранчанина". Может им уже пора

> встретиться друг с другом, вдруг это судьба?

Встретиться обязательно в АрбековЕ

Гость||

Они Пушкина перечитались:Перед утренней зарею Братья дружною толпою Выезжают погулять, Серых уток пострелять, Руку правую потешить, Сорочина в поле спешить, Иль башку с широких плеч У татарина отсечь, Или вытравить из леса Пятигорского черкеса.

Может это как раз от туда? Из Мордовского из леса?

Гость||

Саранчанин это фамилия такая? Или живет среди саранчи?

Гость||

Гость писал(а):

> Саранчанин это фамилия такая? Или живет среди саранчи?

Это призвание

Гость||

это сколько надо иметь мозга,чтобы так обозвать.......

Имя: Гость
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