Саранчанин продал пензенцу оборудование с чужой машины

29.05.2021 | 10:53

23-летний житель Республики Мордовия может лишиться свободы за кражу чужого имущества, совершенную в Пензе.

Молодой человек взял в Саранске в аренду на пять дней автомобиль «Лада-Гранта» и приехал на нем в Пензу к девушке. Вскоре у него закончились деньги, и он справился с проблемой просто: заехал в автосервис на улице Ладожской и предложил автослесарю купить газовый баллон с «Гранты».

Рабочий не отказался, демонтировал оборудование и отдал деньги. Саранчанин бросил машину неподалеку от автостанции, а затем позвонил ее владельцу и сказал, что чтобы тот забирал свое имущество самостоятельно.

Хозяин автомобиля приехал в Пензу, разыскал его и обнаружил, что нет баллона. Он сразу обратился в полицию. Стражи порядка нашли оборудование на той же самой автостанции и вернули владельцу.

«В результате преступных действий потерпевшему причинен ущерб на сумму более 60 тысяч рублей. За подобное преступление уголовным законом предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.