Стало плохо: житель Лунинского района солгал о смерти собутыльника

24.05.2021 | 12:49

В Лунинском районе перед судом предстанет 45-летний местный житель. Мужчину обвинили в убийстве знакомого и кражах с причинением значительного ущерба.

Согласно материалам дела, днем 4 февраля сельчанин был в гостях у приятеля в доме на улице Свердлова в селе Манторово. Во время застолья мужчины поссорились. Гость пять раз ударил хозяина кулаками в голову и правую руку. Не остановившись на этом, агрессор схватил нож и вонзил клинок в грудь собутыльника.

Раненый от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Злоумышленник вышел на улицу и сообщил повстречавшегося ему односельчанину, что хозяину дома стало плохо и он умер. Эта информация через некоторое время одной из жительниц села была сообщена в органы внутренних дел», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время расследования правоохранители выяснили, что подозреваемый причастен к двум кражам. Первая была совершена в 2016 году, тогда из сарая жительницы Лунинского района исчез водяной насос. Вторую злоумышленник осуществил в январе 2021 года, похитив у знакомой сотовый и кошелек с 10 000 рублями.

«Свидетели, которым злоумышленник сбывал похищенное, подтвердили его причастность к этим преступлениям. Похищенный мобильный телефон изъят у купившей его женщины и возвращен потерпевшей», - добавила Светлана Артамонова.

Свою вину сельчанин полностью признал. В настоящий момент он ожидает суда под стражей.