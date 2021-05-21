В Пензе «мастера по диагностике» сами ломали окна

21.05.2021 | 10:51

В Пензе задержаны шесть мужчин, работавших в одном коллективе. Правоохранители вышли на преступную группу после того, как в полицию обратился 73-летний горожанин. Пенсионер расстался с крупной суммой после визита «мастеров по ремонту окон».

Мужчина рассказал, что к нему пришли незнакомцы и предложили бесплатно провести диагностику пластиковых окон и дверей. Они осмотрели петли и фурнитуру и заявили, что необходим ремонт. После его окончания они выставили хозяину квартиры счет на 15 тысяч.

Сумма ужаснула пенсионера, и он обратился в полицию, заподозрив обман. Правоохранители нашли «мастеров» и выяснили, что они специально создавали видимые повреждения конструкций, демонстрировали неисправность хозяевам и на их глазах устраняли недостатки.

«Возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые заключены под стражу и дали признательные показания. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда мошенники обманывают пензенцев под предлогом проведения акции по бесплатной диагностике пластиковых конструкций. Осенью 2020 года полиция задержала 16 жителей Пензенской области и Республики Мордовия. Их жертвами стали не менее 40 человек, а общая сумма ущерба, нанесенного пенсионерам, превысила 1 миллион 300 тысяч рублей.

Еще одна группа из трех «мастеров» собрала с доверчивых пензенских пенсионеров примерно 66 тысяч. Аферисты действовали по той же схеме: приходили к престарелым людям и создавали видимые повреждения или неисправности пластиковых окон и балконов, а затем предлагали пожилым людям услуги по ремонту.