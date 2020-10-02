В Пензе лжемастера по ремонту окон обманули пенсионеров почти на 1,5 млн

02.10.2020 | 19:23

В Пензе арестовали лжемастеров по ремонту пластиковых окон, которые долгое время обманывали пожилых горожан. Мошенники брали большие деньги за якобы профилактическое обслуживание конструкций.

В офисе для сотрудников, выезжавших по адресам, была найдена шпаргалка, как вести себя с потенциальными жертвами. Упор делался на эмоциональность и убедительность: «Как объясните - так и будет!»

«Под любым предлогом нам нужно было проникнуть в квартиру к собственнику - либо по бесплатной диагностике, либо профилактике, либо под видом завода производителя, либо вод видом гарантийного обслуживания. И в процессе осмотра обманывали собственников тем, что их конструкции неисправны, навязывали им свои услуги», - рассказал задержанный.

Здесь же сотрудники полиции нашли план на день - от 500 до 700 тысяч рублей. За месяц одна бригада должна была принести хозяину около 10 миллионов.

Одной из жертв мошенников стала пенсионерка Валентина Криворотова.

«Раздается звонок по домашнему телефону: «У нас акция по профилактике пластиковых окон, к вам придет товарищ проверить», - пояснила потерпевшая.

После того как в квартиру пенсионерки явилась женщина-лжемастер, она стала запугивать хозяйку.

«Сфотографировала фиксатор, положила в сумку и говорит: «Не подходить, не открывать, створка упадет и перебьет ключицу», - отметила Валентина.

Для достоверности участники преступной группы заключали с потерпевшими договоры, где указывали не проведенные в действительности работы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 16 подозреваемых - жители Пензенской области и Республики Мордовия. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Только по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного доверчивым пенсионерам, превысила 1 миллион 300 тысяч рублей.