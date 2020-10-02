В Пензе лжемастера по ремонту окон обманули пенсионеров почти на 1,5 млн

В Пензе арестовали лжемастеров по ремонту пластиковых окон, которые долгое время обманывали пожилых горожан. Мошенники брали большие деньги за якобы профилактическое обслуживание конструкций.
В офисе для сотрудников, выезжавших по адресам, была найдена шпаргалка, как вести себя с потенциальными жертвами. Упор делался на эмоциональность и убедительность: «Как объясните - так и будет!»
«Под любым предлогом нам нужно было проникнуть в квартиру к собственнику - либо по бесплатной диагностике, либо профилактике, либо под видом завода производителя, либо вод видом гарантийного обслуживания. И в процессе осмотра обманывали собственников тем, что их конструкции неисправны, навязывали им свои услуги», - рассказал задержанный.
Здесь же сотрудники полиции нашли план на день - от 500 до 700 тысяч рублей. За месяц одна бригада должна была принести хозяину около 10 миллионов.
Одной из жертв мошенников стала пенсионерка Валентина Криворотова.
«Раздается звонок по домашнему телефону: «У нас акция по профилактике пластиковых окон, к вам придет товарищ проверить», - пояснила потерпевшая.
После того как в квартиру пенсионерки явилась женщина-лжемастер, она стала запугивать хозяйку.
«Сфотографировала фиксатор, положила в сумку и говорит: «Не подходить, не открывать, створка упадет и перебьет ключицу», - отметила Валентина.
Для достоверности участники преступной группы заключали с потерпевшими договоры, где указывали не проведенные в действительности работы.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 16 подозреваемых - жители Пензенской области и Республики Мордовия. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Только по предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного доверчивым пенсионерам, превысила 1 миллион 300 тысяч рублей.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):они чо,2 дня работали?)