Доллары и героин: в области задержали двух молодых людей из Подмосковья

21.05.2021 | 18:24

700 граммов героина, или 3 500 разовых доз, изъяли из незаконного оборота пензенские полицейские. На территории региона с крупной партией наркотика задержали двух молодых людей из Подмосковья, которые оказались курьерами, поставляющими оптовые партии запрещенных веществ.

«Приехали во второй раз для оборудования тайников с закладками наркотического средства героин. В настоящее время данные граждане дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Схема распространения смертоносного вещества была хорошо отлажена. В столице курьеры из тайников забирали наркотики, увозили в другой регион, делили на несколько частей и пересылали координаты следующим продавцам, занимающимся уже розничной продажей через те же закладки.

При себе у задержанных обнаружили и крупную сумму денег в валюте - 20 купюр достоинством 100 долларов каждая.

За распространение героина подозреваемым грозит длительное лишение свободы.