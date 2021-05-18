Криминал

Пензячку с сыном-подростком подозревают в сбыте фальшивых денег

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В Пензе расследуется уголовное дело, фигурантами которого стали 50-летняя женщина и ее 15-летний сын. Им инкриминируют сбыт поддельных купюр.

По данным следствия, в марте подросток в интернете узнал о продаже фальшивых денег и решил заняться их сбытом. Он рассказал матери о своей идее и попросил 8 000 на криминальный стартап.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, родственники оплатили покупку фальшивок деньгами с карты, вместе съездили в Нижний Новгород, где достали из закладки 10 купюр достоинством 5 000 рублей, очень похожих на подлинные банкноты, и привезли их в Пензу. Каждая обошлась в 800 рублей.

Несколько дней они расплачивались фальшивками в торговых точках города и успели сбыть 9 купюр, когда на их след вышла полиция.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При расследовании уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в органах внутренних дел.

«Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В региональном управлении полиции напомнили, что чаще всего в Пензе изымают поддельные купюры со следующими серийными обозначениями (эти буквы стоят перед номером банкноты):

- 5 000 рублей - вс, мх, ам, ма, са, бт, мв, хб, АК;

- 1 000 рублей - ьН, тЛ, оП, аМ.

Источник — фото 58.мвд.рф
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