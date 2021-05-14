Пензенцам рассказали, по каким буквам узнать поддельные купюры

14.05.2021 | 17:58

Курьер одной из пензенских пиццерий при сдаче выручки в кассу обнаружил подозрительную купюру. Заявление об этом поступило в отдел полиции.

Оказалось, что пятитысячная банкнота образца 1997 года - действительно подделка. На это указывали такие признаки, как имитация микроперфорации, защитной нити, водяного знака, бумага иного качества. Фальшивкой расплатился клиент, заказавший еду на улицу Докучаева.

Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу и вручили ему памятку. По факту изготовления, хранения и сбыта поддельной купюры возбуждено уголовное дело. Если правоохранители найдут фальшивомонетчика, он может отправиться за решетку на срок до 8 лет.

Полицейские рекомендуют владельцам торговых точек оборудовать каждое рабочее место, где принимаются наличные, камерами видеонаблюдения и детекторами для определения подлинности денежных знаков. При этом важно, чтобы камеры были направлены на покупателя в целях его идентификации.

Гражданам, в свою очередь, советуют тщательно осматривать полученные купюры. При обнаружении признаков подделки банкноты нельзя пытаться сбыть - за это предусмотрена уголовная ответственность. Следует сразу обратиться в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области рассказали, что чаще всего в Пензе изымают поддельные купюры со следующими серийными обозначениями (буквы перед номером банкноты):

- 5 000 рублей - вс, мх, ам, ма, са, бт, мв, хб, АК;

- 1 000 рублей - ьН, тЛ, оП, аМ.