Криминал

Кузнечанин толкнул соседа и нанес тяжкий вред его здоровью

Печать

В Кузнецке 47-летнего местного жителя подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Предполагается, что от его рук пострадал 45-летний мужчина.

Полиция установила, что горожане, проживающие в соседних домах на 1-й Сосновой улице, поскандалили ночью у подъезда.

Во время конфликта старший толкнул младшего так, что тот не устоял на ногах и получил травмы при падении. Вызванные на место медики госпитализировали мужчину. После осмотра эксперт заключил, что здоровью кузнечанина нанесен тяжкий вред.

Следственно-оперативная группа нашла злоумышленника, ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Чай пили или?

Гость||

А почём можно толкнуть соседа?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте