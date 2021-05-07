Кузнечанин толкнул соседа и нанес тяжкий вред его здоровью

07.05.2021 | 09:45

В Кузнецке 47-летнего местного жителя подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Предполагается, что от его рук пострадал 45-летний мужчина.

Полиция установила, что горожане, проживающие в соседних домах на 1-й Сосновой улице, поскандалили ночью у подъезда.

Во время конфликта старший толкнул младшего так, что тот не устоял на ногах и получил травмы при падении. Вызванные на место медики госпитализировали мужчину. После осмотра эксперт заключил, что здоровью кузнечанина нанесен тяжкий вред.

Следственно-оперативная группа нашла злоумышленника, ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.