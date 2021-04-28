Молодой мужчина отправится в колонию за убийство в Архангельском

28.04.2021 | 13:04

36-летнего жителя Городищенского района осудили за убийство 46-летнего собутыльника.

31 января мужчины распивали спиртное в доме третьего приятеля в селе Архангельском. Когда хозяин уснул, гости поругались.

«Как пояснил злоумышленник, на протяжении двух недель до описываемых событий они не раз конфликтовали по разным поводам», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Во время драки один мужчина ударил другого ножом в шею. От полученной раны потерпевший умер на месте происшествия.

В итоге суд назначил убийце наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.